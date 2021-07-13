الراعي التقى في الديمان سفير الارجنتين وفتفت ووفد قواتي من مصلحة الطلاب





وقال فتفت بعد اللقاء: "يجب عدم التذرع بالحصانات القضائية والسياسية ويجب رفعها، وعلى القضاء ان يعامل كل الاطراف، وان يأخذ بالاعتبار مصلحة البلد ومصلحة الشهداء الذي قضوا بانفجار المرفأ ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم".



وقال: "تطرقنا الى الاوضاع الاقتصادية والضائقة والتهريب وموضوع العقوبات التي يتعرض لها لبنان". واشار فتفت الى انه "تم التطرق ايضا الى قضية المرفأ وما يجري وضرورة محاسبة الجميع، كل من هو مسؤول، وعدم النسيان ان هناك جريمة اساسية وهي ادخال البضائع المتفجرة، من ادخلها ومن دفع ثمنها ومن حمى وجودها، من استعملها ومن تاجر بها واخرج قسما منها من لبنان".



وقال: "هناك تساؤلات عدة، ويجب عدم الاكتفاء بان الموضوع هو مجرد اهمال رغم ان الاهمال مسؤولية الجميع، يبدأ بفخامة الرئيس الذي اعترف بمعرفته بوجود البضائع قبل 15 يوما من الانفجار، خصوصا وانه عسكري ويدرك اننا امام قنبلة نووية موجودة في المرفأ، وللأسف لم تتخذ اية اجراءات".



وتابع: "من المستغرب ان يرسلوا القضاة الى مجلس القضاء الاعلى في محكمة خاصة، فهذا الامر يعطي ذريعة للسياسيين كي يطالبوا بمحكمة خاصة. لذا يجب عودة الجميع الى القضاء العدلي دون استثناء ودون التغاضي عن اي مسؤول كائنا من كان وفي اي موقع كان، بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، بالاضافة الى البحث الاساسي لمن هذه البضاعة ومن ادخلها ومن استعملها وعدم الخوف من قول الحقيقة كما هي". استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، النائب السابق احمد فتفت وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.وقال فتفت بعد اللقاء: "يجب عدم التذرع بالحصانات القضائية والسياسية ويجب رفعها، وعلى القضاء ان يعامل كل الاطراف، وان يأخذ بالاعتبار مصلحة البلد ومصلحة الشهداء الذي قضوا بانفجار المرفأ ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم".وقال: "تطرقنا الى الاوضاع الاقتصادية والضائقة والتهريب وموضوع العقوبات التي يتعرض لها لبنان". واشار فتفت الى انه "تم التطرق ايضا الى قضية المرفأ وما يجري وضرورة محاسبة الجميع، كل من هو مسؤول، وعدم النسيان ان هناك جريمة اساسية وهي ادخال البضائع المتفجرة، من ادخلها ومن دفع ثمنها ومن حمى وجودها، من استعملها ومن تاجر بها واخرج قسما منها من لبنان".وقال: "هناك تساؤلات عدة، ويجب عدم الاكتفاء بان الموضوع هو مجرد اهمال رغم ان الاهمال مسؤولية الجميع، يبدأ بفخامة الرئيس الذي اعترف بمعرفته بوجود البضائع قبل 15 يوما من الانفجار، خصوصا وانه عسكري ويدرك اننا امام قنبلة نووية موجودة في المرفأ، وللأسف لم تتخذ اية اجراءات".وتابع: "من المستغرب ان يرسلوا القضاة الى مجلس القضاء الاعلى في محكمة خاصة، فهذا الامر يعطي ذريعة للسياسيين كي يطالبوا بمحكمة خاصة. لذا يجب عودة الجميع الى القضاء العدلي دون استثناء ودون التغاضي عن اي مسؤول كائنا من كان وفي اي موقع كان، بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، بالاضافة الى البحث الاساسي لمن هذه البضاعة ومن ادخلها ومن استعملها وعدم الخوف من قول الحقيقة كما هي".

وفد قواتي

كما زار وفد من "القوات اللبنانية" قوامه رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة الطلاب طوني بدر إضافة الى عدد من مسؤولي المصلحة، مقر البطريركية المارونية في الديمان. وشارك في القداس الإلهي الذي ترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وبعد القداس، التقى الوفد البطريرك الراعي في صالون الصرح.





واشار بيان للقوات، ان الراعي وجه رسالة إلى الطلاب قال فيها: "ما من خوف على لبنان طالما يصر شبابه على زرع الأمل فيه رغم المصائب والأوضاع الصعبة. وبالتالي، لا بد من المحافظة على لبنان الرسالة الذي تحدث عنه البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني وميزته في الشرق والغرب. ولا يمكن للبنان أن يقع تحت حصرية فريق واحد، بل هو لجميع اللبنانيين. لذا، من الضروري أن تتضافر جهود جميع الطلاب والشباب الذين يؤمنون بلبنان، لأنهم الأمل الوحيد لنا ولا يجب أن ندع أي يد غريبة تستولي على أرضنا التي من أجلها دافع عنها أجدادنا". وتمنى للحضور "دوام الصحة والنجاح في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب اللبناني".