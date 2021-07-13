31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
33
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي التقى في الديمان سفير الارجنتين وفتفت ووفد قواتي من مصلحة الطلاب
Lebanon 24
13-07-2021
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، النائب السابق احمد فتفت وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.
وقال فتفت بعد اللقاء: "يجب عدم التذرع بالحصانات القضائية والسياسية ويجب رفعها، وعلى القضاء ان يعامل كل الاطراف، وان يأخذ بالاعتبار مصلحة البلد ومصلحة الشهداء الذي قضوا بانفجار المرفأ ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم".
وقال: "تطرقنا الى الاوضاع الاقتصادية والضائقة والتهريب وموضوع العقوبات التي يتعرض لها لبنان". واشار فتفت الى انه "تم التطرق ايضا الى قضية المرفأ وما يجري وضرورة محاسبة الجميع، كل من هو مسؤول، وعدم النسيان ان هناك جريمة اساسية وهي ادخال البضائع المتفجرة، من ادخلها ومن دفع ثمنها ومن حمى وجودها، من استعملها ومن تاجر بها واخرج قسما منها من لبنان".
وقال: "هناك تساؤلات عدة، ويجب عدم الاكتفاء بان الموضوع هو مجرد اهمال رغم ان الاهمال مسؤولية الجميع، يبدأ بفخامة الرئيس الذي اعترف بمعرفته بوجود البضائع قبل 15 يوما من الانفجار، خصوصا وانه عسكري ويدرك اننا امام قنبلة نووية موجودة في المرفأ، وللأسف لم تتخذ اية اجراءات".
وتابع: "من المستغرب ان يرسلوا القضاة الى مجلس القضاء الاعلى في محكمة خاصة، فهذا الامر يعطي ذريعة للسياسيين كي يطالبوا بمحكمة خاصة. لذا يجب عودة الجميع الى القضاء العدلي دون استثناء ودون التغاضي عن اي مسؤول كائنا من كان وفي اي موقع كان، بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، بالاضافة الى البحث الاساسي لمن هذه البضاعة ومن ادخلها ومن استعملها وعدم الخوف من قول الحقيقة كما هي".
وفد قواتي
كما زار وفد من "القوات اللبنانية" قوامه رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة الطلاب طوني بدر إضافة الى عدد من مسؤولي المصلحة، مقر البطريركية المارونية في الديمان. وشارك في القداس الإلهي الذي ترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وبعد القداس، التقى الوفد البطريرك الراعي في صالون الصرح.
واشار بيان للقوات، ان الراعي وجه رسالة إلى الطلاب قال فيها: "ما من خوف على لبنان طالما يصر شبابه على زرع الأمل فيه رغم المصائب والأوضاع الصعبة. وبالتالي، لا بد من المحافظة على لبنان الرسالة الذي تحدث عنه البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني وميزته في الشرق والغرب. ولا يمكن للبنان أن يقع تحت حصرية فريق واحد، بل هو لجميع اللبنانيين. لذا، من الضروري أن تتضافر جهود جميع الطلاب والشباب الذين يؤمنون بلبنان، لأنهم الأمل الوحيد لنا ولا يجب أن ندع أي يد غريبة تستولي على أرضنا التي من أجلها دافع عنها أجدادنا". وتمنى للحضور "دوام الصحة والنجاح في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب اللبناني".
بدوره، ألقى بدر كلمة شكر فيها البطريرك على استقباله، وأكد له أن "الشباب يقف إلى جانب البطريركية المارونية اليوم ودائما، كما نجحنا مع سلفكم الذي انتقل من بيننا غبطة أبينا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في تحقيق الاستقلال الثاني، اليوم سنحقق مع غبطتكم الاستقلال الآتي: لبنان دولة حرة، مستقلة وحيادية تحترم حقوق جميع مواطنيها".
كما استقبل الراعي وكيل المرجع صادق الشيرازي العلامة الشيخ محمد الفوعاني الذي قدم له كتاب "الأدوار النهضوية".
وظهرا، استقبل البطريرك الراعي سفير الارجنتين في لبنان موريسيو اليس، وعرض معه الوضع العام واوضاع الجالية اللبنانية في الارجنتين.
تابع
الأكثر قراءة
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
16:05 | 2021-07-14
14/07/2021 04:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
01:15 | 2021-07-15
15/07/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:54 | 2021-07-14
14/07/2021 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
11:00 | 2021-07-14
14/07/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس
02:14 | 2021-07-15
15/07/2021 02:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:08 | 2021-07-15
بري استقبل السفير القطري في زيارة وداعية
08:07 | 2021-07-15
لقاء بين جابر وكنعان وممثلين عن مجموعة الدعم الدولية عرض للقوانين الاصلاحية المقرة في مجلس النواب
07:58 | 2021-07-15
تجمع اصحاب الصيدليات يعلن التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الغد
07:45 | 2021-07-15
قبل توجهه إلى بعبدا.. هذا ما أبلغه الحريري لكتلة "المستقبل"
07:45 | 2021-07-15
وقفة لحراك النبطية تضامنا مع أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ
07:33 | 2021-07-15
القاضي عبود: لضرورة المواءمة بين خصوصية المحكمة العسكرية في أداء مهامها
فيديو
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
Lebanon 24
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
06:10 | 2021-07-15
15/07/2021 15:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:02 | 2021-07-14
15/07/2021 15:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
08:00 | 2021-07-14
15/07/2021 15:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact