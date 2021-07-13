لبنان

بري استقبل أمين عام إتحاد المحامين العرب.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
13-07-2021 | 07:58
A-
A+
Doc-P-842362-637617852229910673.jpg
Doc-P-842362-637617852229910673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام إتحاد المحامين العرب نقيب المحامين في جمهورية مصر العربية رجائي عطية بحضور الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين حيث جرى بحث للاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بمطالب المحامين وإستقلالية القضاء.  

وبعد اللقاء قال عطية: سعدت وتشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وما أعرفه عنه و نطلق عليه في جمهورية مصر العربية بأنه ضامن للبنان فحيثما يوجد الرئيس بري تزان الامور.  

واضاف: لم اكن أتصور انني امام هذه الشخصية الفذة الآسرة المليئة بالعلم والمعرفة والتواضع والقدرة على البيان  والاخلاص للبنان والمنطقه العربية  بأسرها هذا ما وجدته بدولة الرئيس نبيه بري.  

وتابع: تحادثنا مع دولته حول مشاكل المحامين في لبنان وحول ما يعانيه المحامون وما يطلبونه وبكل ما يتصل بإستقلالية القضاء بإعتباره الضمانة الأساسية للمحاماة والعدالة،  فإستقلالية القضاء أوسع من إستقلال القاضي لأن القاضي قد ينتزع استقلاله الذاتي رغماً عن أنف الجميع لكنه يجب ان يعمل في إطار استقلالية القضاء.  

وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري الرئيسة السابقة للبعثة التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية من قبل الإتحاد الأوروبي ايلينا فالنسيانو بحضور سفير الإتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف .  


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:08 | 2021-07-15
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website