بري استقبل أمين عام إتحاد المحامين العرب.. وهذا ما دار بينهما

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام إتحاد المحامين العرب نقيب المحامين في جمهورية مصر العربية رجائي عطية بحضور الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين حيث جرى بحث للاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بمطالب المحامين وإستقلالية القضاء.وبعد اللقاء قال عطية: سعدت وتشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وما أعرفه عنه و نطلق عليه في جمهورية مصر العربية بأنه ضامن للبنان فحيثما يوجد الرئيس بري تزان الامور.واضاف: لم اكن أتصور انني امام هذه الشخصية الفذة الآسرة المليئة بالعلم والمعرفة والتواضع والقدرة على البيان والاخلاص للبنان والمنطقه العربية بأسرها هذا ما وجدته بدولة الرئيس نبيه بري.وتابع: تحادثنا مع دولته حول مشاكل المحامين في لبنان وحول ما يعانيه المحامون وما يطلبونه وبكل ما يتصل بإستقلالية القضاء بإعتباره الضمانة الأساسية للمحاماة والعدالة، فإستقلالية القضاء أوسع من إستقلال القاضي لأن القاضي قد ينتزع استقلاله الذاتي رغماً عن أنف الجميع لكنه يجب ان يعمل في إطار استقلالية القضاء.وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري الرئيسة السابقة للبعثة التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية من قبل الإتحاد الأوروبي ايلينا فالنسيانو بحضور سفير الإتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف .