وزني ترأس إجتماعا لوضع دفتر الشروط المرتبط بمناقصة السكانر

ترأس وزير المالية غازي وزني اجتماعا حضره كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة مدير برنامج الدعم التقني المموّل من الاتحاد الأوروبي بيتر سلوم والخبير في الجمارك البريطانية Phil Johnson.

تم تقديم عرض تفصيلي حول التوصيات الأساسية لوضع دفتر الشروط المرتبط بمناقصة السكانر.

وأشاد وزني بأهمية هذا العرض مؤكداً على ضرورة الاسراع في انهاء التقرير وإحالته إلى الإدارات المختصة سعياً إلى الاسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومكافحة التهريب.