لبنان الرسمي يعزي العراق بضحايا حريق مستشفى كورونا

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الرئيس العراقي برهم صالح معزياً بضحايا كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى كورونا، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، ومؤكداً على وقوف لبنان إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

بري



توازيا، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لكل من رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ولرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ولرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي معزياً بالضحايا الذين سقطوا جراء الحريق الذي شب ليل امس في احد المشافي في محافظة ذي قار العراقية.

دياب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين. وقال في رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين.

أتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحر التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها.

عكر

أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في رسالة الى وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين عن حزنها وأسفها للحادثة التي وقعت في مستشفى الحسين وقد جاء في الرسالة:



"ببالغ الأسى تلقيت نبأ فاجعة الحريق الذي نشب أمس الإثنين في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وإذ أتقدم منكم ومن العراق الشقيق حكومة وشعباً ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل، أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين".

جعجع

تقدَّم رئيسُ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأحرّ التعازي من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والشعب العراقي عمومًا بأحرّ التعازي بسبب الضحايا الذين سقطوا في حادثة مستشفى الحُسَين؛ معبّرًا عن تضامنه الكامل مع العراقيّين الأشقّاء في مُصابهم الأليم.