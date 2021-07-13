تقنين للمولدات الكهربائية في أسواق صيدا

في ظل أزمة شح المازوت اصدر أحد أصحاب مولدات الكهرباء في صيدا، السيد جمال سمهون، بيانا اعلن فيه لكل مشتركي المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجاري عن قطع الكهرباء من المولدات العائدة له الساعة الخامسة مساء من كل يوم .ولفت سمهون الى انه "سيتم تشغيل المولدات وفقا للكمية التي نستلمها من مادة المازوت" متمنيا على المشتركين "اخذ الاحتياطات اللازمه لجهة تخزين المأكولات في المنازل والمحلات والاقتصاد في استخدام الكهرباء اثناء تشغيل المولدات حتى نتمكن من زيادة ساعات التغذية" .وتوجه بالشكر الى جميع المشتركين على تفهمهم لهذا الاجراء في ظل الازمة التي يعاني منها اصحاب المولدات في صيدا ولبنان نتيجة عدم تأمين مادة المازوت .