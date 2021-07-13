الجيش: توقيف أشخاص في مناطق لبنانية مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت وحدات من الجيش كلاً من المواطنيْن (م.ش) و(ح. م) والفلسطيني (و.ص) بعدما أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية في مناطق طرابلس وطريق المطار والكوكودي. كما أوقفت قوة من الجيش في منطقة شدرا كلاً من: (ك.ي) و(و.خ) و(ف.أ) لتهريبهم عشرة أشخاص من التابعية السورية إلى لبنان.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.