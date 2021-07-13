لبنان

كهرباء زحلة: عودة التيار الى أعمدة الإنارة تدريجيا

Lebanon 24
13-07-2021 | 09:26
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أعلنت شركة كهرباء زحلة في بيان، "عودة التيار الكهربائي الى أعمدة الإنارة العامة تدريجيا في المناطق، بعد انقطاع بسبب ازمة المحروقات وترشيد استخدام الطاقة". واوضحت أنه "قد يحصل الخطأ في توقيت الإنارة بسبب فراغ بطاريات عدادات الوقت وحاجتها الى الشحن من جديد، ويتم تصحيح الوضع تدريجيا بالتنسيق مع البلديات".
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