لبنان

ظهر في فيديو يبيع غالونات بنزين بـ150 ألف ليرة.. هذا مصير "أبو العزّ"

Lebanon 24
13-07-2021 | 09:54
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار متابعتها المستمرة لعمليات بيع المحروقات في السوق السوداء وملاحقة المتورطين في هذه العمليات، وبعد قيام أحد هؤلاء -ملقّب بـ "أبو العزّ"- بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعلن من خلاله عن استعداده لبيع مادّة البنزين معبأة في غالونات سِعة /10/ ليترات بمبلغ /150/ ألف ليرة لبنانية، مستغلّاً حاجة المواطنين اليومية لهذه المادّة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

- م. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني)

 بتاریخ 12-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلة البص - صور.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه ببيع مادة البنزين في السوق السوداء.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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