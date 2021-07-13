ظهر في فيديو يبيع غالونات بنزين بـ150 ألف ليرة.. هذا مصير "أبو العزّ"

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار متابعتها المستمرة لعمليات بيع المحروقات في السوق السوداء وملاحقة المتورطين في هذه العمليات، وبعد قيام أحد هؤلاء -ملقّب بـ "أبو العزّ"- بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعلن من خلاله عن استعداده لبيع مادّة البنزين معبأة في غالونات سِعة /10/ ليترات بمبلغ /150/ ألف ليرة لبنانية، مستغلّاً حاجة المواطنين اليومية لهذه المادّة.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:- م. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني)بتاریخ 12-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلة البص - صور.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه ببيع مادة البنزين في السوق السوداء.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.