لبنان

كارثة صحية جديدة.. توقف العمل في معمل لإنتاج الأوكسجين

Lebanon 24
13-07-2021 | 10:12
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 توقف العمل في معمل "زهرة" لإنتاج الأوكسجين وتعبئته، وهو المعمل الوحيد في الجنوب والثاني في لبنان الذي يمد المستشفيات والمؤسسات الصحية واجهزة التنفس لمرضى كورونا بالاوكسجين، بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد المازوت.

وافادت ادارة المعمل انه "ابتداء من ظهر اليوم نفدت خزانات مولدات المعمل من المازوت، وبالتالي لم يعد هناك اي قدرة لدينا على الاستمرار في تشغيله من دون كهرباء ومازوت، علما ان مخزون المعمل من الأوكسجين استنفد كاملا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب ازمة الكهرباء والمولدات التي زادت الطلب عليه، وخصوصا لدى القطاع الاستشفائي ومرضى كورونا الذين كانوا يتزودونه عبر آلات تعمل على الكهرباء، واضطروا الى الاستعاضة عنها بتزوده يدويا مباشرة من قوارير الأوكسجين"، لافتين الى ان "هذه الأزمة باتت تنذر بكارثة صحية اذا لم يتم توفير الكهرباء او المازوت للمولدات لتشغيل المعمل".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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