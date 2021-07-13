دياب تابع عمل صندوق المهجرين ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزيرة المهجرين غادة شريم ورئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، وأطلع منهما على سير الأعمال في الصندوق.

كما استقبل دياب بعد ظهر اليوم، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين والوزيرة زينة عكر، وجرى البحث في مسار المفاوضات مع الصندوق واحتياجات لبنان في ظل استمرار المفاوضات على المستوى التقني بسبب حالة تصريف الأعمال.