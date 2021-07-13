لبنان

دياب تابع عمل صندوق المهجرين ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
13-07-2021 | 10:25
A-
A+
Doc-P-842404-637617936566400303.jpeg
Doc-P-842404-637617936566400303.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزيرة المهجرين غادة شريم ورئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، وأطلع منهما على سير الأعمال في الصندوق.
 
كما استقبل دياب بعد ظهر اليوم، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين والوزيرة زينة عكر، وجرى البحث في مسار المفاوضات مع الصندوق واحتياجات لبنان في ظل استمرار المفاوضات على المستوى التقني بسبب حالة تصريف الأعمال.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:08 | 2021-07-15
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website