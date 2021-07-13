المفتي الصلح زار المفتي دريان لمتابعة شؤون بقاعية

زار مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه مستشار مفتي البقاع محمد ياسين، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.وقال الصلح في بيان : "رفعنا لسماحته أمورا عدة تناولت وجع وهموم الناس في البقاع، وخصوصا موضوع بلدة الطفيل التي أحببنا أن تصل لسماحته مباشرة، وعلمنا ان سماحته يسمعها ويتابعها من خلال الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وممن يزوره من الناس".وتابع: "لقد أوصلت إليه صرخة الناس ووضع البقاع وبعلبك الهرمل مباشرة، ووضعته في صورة الوضع اليومي الذي يتفاقم في منطقة الحرمان بعلبك والهرمل، حيث أن الناس بحاجة إلى أمور حياتية كثيرة".