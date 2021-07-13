لبنان

طفلة جديدة تفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
13-07-2021 | 16:33
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أفادت المعلومات ان الطفلة ميراي خالد الجندي من بلدة دير عمار، وبعدما عانت من ارتفاع الحرارة وأدخلت المستشفى، فارقت الحياة بسبب فقدان بعض انواع الادوية التي كانت تحتاجها للتخفيف من حدة الحرارة.
 
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دير عمار

طفلة

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