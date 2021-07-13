طفلة جديدة تفارق الحياة (صورة)

أفادت المعلومات ان الطفلة ميراي خالد الجندي من بلدة دير عمار، وبعدما عانت من ارتفاع الحرارة وأدخلت المستشفى، فارقت الحياة بسبب فقدان بعض انواع الادوية التي كانت تحتاجها للتخفيف من حدة الحرارة.