لبنان

طيران الشرق الاوسط: تطبيق اجراءات جديدة تتعلق بدخول اللبنانيين الى الدوحة

Lebanon 24
13-07-2021 | 10:55
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أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية "تطبيق اجراءات جديدة في ما يتعلق بدخول اللبنانيين الى الدوحة ابتداء من 12 تموز 2021"، ببيان جاء فيه:

"سيتم منح تأشيرة مجانية للمسافرين اللبنانيين عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي - الدوحة لمدة 30 يوما قابلة للتجديد لمدة 30 يوما إضافية خلال 180 يوما.

شروط الدخول إلى الدوحة:
1. حيازة جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل.
2. تذكرة سفر مؤكدة للعودة.
3. تأكيد حجز فندقي في أحد فنادق دولة قطر خلال فترة الزيارة.
4. تطعيم كامل بلقاح معترف به من قبل وزارة الصحة العامة واستكمال مدة 14 يوما من آخر جرعة.
اللقاحات المعترف بها هي: Pfizer/BioNTech - Moderna - AstraZeneca - Johnson & Johnson - Covishield

5. نتيجة اختبار PCR سلبية خلال 72 ساعة من وقت الوصول.
6. التسجيل الإلكتروني على منصة Ehteraz (WWW.EHTERAZ.GOV.QA ) للحصول على موافقة وزارة الصحة العامة قبل السفر.
7. لن يسمح بالدخول للركاب الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح قبل 14 يوما من الوصول.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb".
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