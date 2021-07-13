الحريري يلتقي الموفد الفرنسي باتريك دوريل.. وهذا ما تطرق إليه البحث

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة.

كذلك، التقى الحريري المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، في حضور المستشار للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة وعلاقة الصندوق بلبنان.