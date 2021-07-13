تدافعٌ مع القوى الأمنية.. أهالي شهداء المرفأ يطوقون منزل فهمي (فيديو)

نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت مسيرة سيارة انطلقت من ساحة الشهداء وجابت شوارع العاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة من قتل أبناءهم.

وحمل الأهالي في مسيرتهم عدداً من النعوش وساروا بها باتجاه منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

ولدى وصولهم إلى هناك، تمكّن الأهالي من اجتياز الحاجز الفاصل الذي تقيمه عناصر قوى الأمن الداخلي في المنطقة، واستطاعوا الوصول إلى محيط منزل وزير الداخلية.

وهناك، أنزل المعتصمون النعوش، في حين توجه أحد الأهالي لفهمي بالقول: "أنت كاذب.. وعدتنا بـ5 أيام لصدور نتيجة التحقيقات وهي هي سنة مرّت من دون نتيجة".

ووفقاً للفيديوهات المتداولة، فقد حصل تدافع بين أهالي الشهداء والقوى الأمنية خلال محاولة دخول منزل فهمي، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء التي أصابت عدداً من الأهالي. وحالياً، جرى استقدام تعزيزات عسكرية من فرقة مكافحة الشغب إلى محيط منزل وزير الداخلية، في حين أفيد بأن متظاهرين انطلقوا من وسط بيروت لملاقاة أهالي الشهداء في مكان اعتصامهم. ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ المعتصمين استطاعوا خلع البوابة الحديدية ودخول الباحة الداخلية لمبنى منزل فهمي، واشترطوا على الأخير رفع الحصانة عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ مقابل إيقاف تعرضهم للمبنى.







