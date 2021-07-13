"عداد كورونا" في لبنان يضرب من جديد.. الإصابات إلى ارتفاع!

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 548455 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 459 ضمن المقيمين و35 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 534725، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7879، إذ تمّ تسجيل 2 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".