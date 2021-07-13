لبنان

اجتماع هام مع "ألفا" و "تاتش": للتأكد من عدم انقطاع الإرسال في المحطات

Lebanon 24
13-07-2021 | 11:47
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عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، اجتماعاً مع رئيسي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، بحضور محاميي الشركتين، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ووضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات والتاكد من عدم انقطاع الإرسال في كل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل الازمة التي تواجهها البلاد بسبب شح مادة المازوت وارتفاع آسعار قطع الغيار والصيانة، نظرا لسعر صرف الدولار السوقي.

كما جرى البحث في أمور داخلية تتعلق بالموظفين والإدارة.
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