باتريك دوريل يلتقي باسيل ويبحث معه تطورات الشأن الحكومي

ذكرت قناة "الجديد" أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلتقي في هذه الأثناء الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ويبحث معه في الأوضاع السياسية وتطورات الشأن الحكومي.