لبنان

باتريك دوريل يلتقي باسيل ويبحث معه تطورات الشأن الحكومي

Lebanon 24
13-07-2021 | 11:52
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ذكرت قناة "الجديد" أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلتقي في هذه الأثناء الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ويبحث معه في الأوضاع السياسية وتطورات الشأن الحكومي.
 
 
 
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