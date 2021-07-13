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لبنان
"لبنان القوي" يعلّق على زيارة الحريري المرتقبة إلى بعبدا.. هذا ما قاله
Lebanon 24
13-07-2021
|
12:02
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بياناً أشار فيه إلى أنه "يتطلع بأمل كبير الى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها الى قصر بعبدا، آملاً وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدية ليناقش مع رئيس الجمهورية بصدق مسألة تشكيل حكومة وفق الآليات والمعايير الدستورية والميثاقية، بحيث تولد قبل عيد الأضحى حكومة قادرة على الإصلاح تكون بمثابة هدية الى اللبنانيين، خصوصاً بعدما تم تذليل كل العقبات الداخلية من أمامها".
وأكد التكتل "دعمه الكامل لحكومة تنجز الاصلاحات المطلوبة، فتحظى بثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي".
إلى ذلك، أعلن التكتل تأييده طلب المحقق العدلي رفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً استعداده القيام بكل ما يلزم من خطوات لإنجاز التحقيق، بما يؤدي الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتبيان كل من قصّر وأهمل وارتكب، سواء بإدخال النيترات واستعماله أو تهريبه، مما يمكن أن يكون قد أدى الى التسبب بالإنفجار، الى جانب وجوب تبرئة كل من قام بواجباته فحذّر من وقوع الإنفجار.
وفي سياق آخر، طالب التكتل المصرف المركزي باتخاذ كل الخطوات لتكون منصته الرسمية الوحيدة التي تجري من خلالها عمليات بيع وشراء الدولار مع ضرورة تقيدها بدوام عمل محدد والزام الصيارفة بالتعامل من خلالها.
كذلك، طالب "لبنان القوي" المصرف المركزي بالقيام بواجباته لتوفير المواد الأساسية للأسواق وخصوصاً ما يتعلق بالمحروقات والدواء، داعياً اللجنة الوزارية والوزراء المعنيين إلى التقيد بالمهلة المحددة في القانون لإصدار البطاقة التمويلية واعتماد خطة ترشيد الدعم بما يؤدي سريعاً الى توفير المساعدات الى العائلات المحتاجة، وفي الوقت نفسه الى الحد من الهدر الحاصل جراء عمليات الدعم، تهريباً وتخزيناً.
ومع هذا، دعا
التكتل الأجهزة الأمنية والقضائية الى تحمل المسؤولية الكاملة لضبط عمليات التهريب.
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