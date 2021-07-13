التوتر كبير.. اشتباكات في محيط منزل فهمي بين أهالي شهداء المرفأ والقوى الأمنية

يشهد محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي صدامات كبيرة بين أهالي شهداء انفجار المرفأ وعناصر القوى الأمنية المولجين بحماية المبنى الذي يقع ضمنه المنزل.
وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي بعد محاولتهم اقتحام المبنى، في وقتٍ أفيد عن سقوط عدد من الجرحى.
القوى الأمنية تتقدم باتجاه المحتجين في محيط منزل وزير الداخلية محمد فهمي#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/GVICKc9cb9
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 13, 2021
القوى الأمنية تتقدم باتجاه المحتجين في محيط منزل وزير الداخلية محمد فهمي#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/GVICKc9cb9
وكان الأهالي نفذوا اعتصاماً حاشداً في محيط المبنى، وقد انضمّت إليهم حشود من متظاهرين كانوا نفذوا اعتصاماً في محيط مجلس النواب بوسط بيروت.
تحطيم واجهة مدخل منزل محمد فهمي pic.twitter.com/5EWCw0Fip0
— Salman Andary (@salmanonline) July 13, 2021
تحطيم واجهة مدخل منزل محمد فهمي pic.twitter.com/5EWCw0Fip0