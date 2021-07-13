التوتر كبير.. اشتباكات في محيط منزل فهمي بين أهالي شهداء المرفأ والقوى الأمنية

يشهد محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي صدامات كبيرة بين أهالي شهداء انفجار المرفأ وعناصر القوى الأمنية المولجين بحماية المبنى الذي يقع ضمنه المنزل.

وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي بعد محاولتهم اقتحام المبنى، في وقتٍ أفيد عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقاً لقناة "الجديد"، فقد تمكن الأهالي من دخول المبنى الذي يسكنه الوزير فهمي بعد تحطيم زجاج مدخله بالكامل، قبل أن تتدخل قوة كبيرة من مكافحة الشغب وتخرج أهالي شهداء المرفأ من داخل المبنى.

القوى الأمنية تتقدم باتجاه المحتجين في محيط منزل وزير الداخلية محمد فهمي#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/GVICKc9cb9 — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 13, 2021









وكان الأهالي نفذوا اعتصاماً حاشداً في محيط المبنى، وقد انضمّت إليهم حشود من متظاهرين كانوا نفذوا اعتصاماً في محيط مجلس النواب بوسط بيروت.

ويطالب الأهالي برفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ وكشف الحقائق كاملة.