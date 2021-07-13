لبنان

التوتر كبير.. اشتباكات في محيط منزل فهمي بين أهالي شهداء المرفأ والقوى الأمنية

Lebanon 24
13-07-2021 | 12:31
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يشهد محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي صدامات كبيرة بين أهالي شهداء انفجار المرفأ وعناصر القوى الأمنية المولجين بحماية المبنى الذي يقع ضمنه المنزل.

وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي بعد محاولتهم اقتحام المبنى، في وقتٍ أفيد عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقاً لقناة "الجديد"، فقد تمكن الأهالي من دخول المبنى الذي يسكنه الوزير فهمي بعد تحطيم زجاج مدخله بالكامل، قبل أن تتدخل قوة كبيرة من مكافحة الشغب وتخرج أهالي شهداء المرفأ من داخل المبنى.
 
 
 


 

 

وكان الأهالي نفذوا اعتصاماً حاشداً في محيط المبنى، وقد انضمّت إليهم حشود من متظاهرين كانوا نفذوا اعتصاماً في محيط مجلس النواب بوسط بيروت.

ويطالب الأهالي برفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ وكشف الحقائق كاملة.
 
 
 
 

 

 
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