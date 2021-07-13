لبنان

باسيل يتلقى اتصالاً من بوغدانوف.. وهذا ما أكد عليه الطرفان

Lebanon 24
13-07-2021 | 13:23
A-
A+
Doc-P-842450-637618047022768038.jpg
Doc-P-842450-637618047022768038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تلقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم، اتصالاً من الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، شددا فيه على "الضرورة القصوى للإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار".

وأكد بوغدانوف "موقف روسيا الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحرصها على الاستقرار في لبنان وأهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:08 | 2021-07-15
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website