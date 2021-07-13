باسيل يتلقى اتصالاً من بوغدانوف.. وهذا ما أكد عليه الطرفان

تلقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم، اتصالاً من الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، شددا فيه على "الضرورة القصوى للإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار".وأكد بوغدانوف "موقف روسيا الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحرصها على الاستقرار في لبنان وأهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه".