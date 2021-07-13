لبنان

وقفة لمنظمة "الشباب التقدمي" أمام وزارة الطاقة

Lebanon 24
13-07-2021 | 13:17
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نفذت منظمة "الشباب التقدمي" وقفة أمام وزارة الطاقة والمياه في محلة كورنيش النهر، اعتراضاً على "واقع الكهرباء والانقطاع المستمر للتيار".
 
 
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وزارة الطاقة

لبنان

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