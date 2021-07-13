قطع الطريق في صيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

قطع أهالي صيدا القديمة الطريق عند البوابة الفوقا، وتجمعوا وسط الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء واطفاء محركات المولدات بسبب نفاد مادة المازوت.



وطالب المعتصمون المعنيين بإيجاد حل لهذه الازمة خصوصاً أن هناك مرضى لا يمكن ان يتحملوا انقطاع التيار لساعات طويلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وضغط الازمة المعيشية من فقدان للادوية وخدمات اساسية واستمرار التدهور يوما بعد يوم.