في هذه المنطقة.. "المولدات خارج الخدمة"

أعلن أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة صور، توقف مولداتهم عن العمل بسبب نفاد كمية المازوت لديهم، وعدم قدرتهم على شراء صفيحة المازوت على سعر السوق السوداء الذي تجاوز المائة ألف ليرة، بينما يتسلمها الموزعون بالسعر الرسمي، أي نحو 50 ألف ليرة.وحمّل أحمد منصور، الذي تحدّث باسم أصحاب المولدات، المسؤولية لشركات التوزيع التي "تستغل وجع الناس في هذه الظروف الصعبة".