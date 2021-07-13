لبنان

تأمين المازوت لمعمل إنتاج الاوكسجين في الجنوب لـ3 أيام

Lebanon 24
13-07-2021 | 15:45
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أمنت شركة "كورال" كمية من المازوت لمعمل انتاج الاوكسجين الوحيد في الجنوب "زهرة"، تم افراغها مساء في خراناته ما ساعد على إعادة تشغيله واستئناف انتاج الأوكسجين وضخه الى المدينة ومنطقتها ومستشفياتها وتأمينه للمرضى الذين يعتمدون عليه في التنفس وبخاصة مرضى كورونا.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن كمية المازوت تكفي المعمل 3 أيام فقط، أي حتى يوم الجمعة المقبل.

وشكرت إدارة المعمل للقيمين على الشركة "سرعة مبادرتهم وتلبيتهم حاجة المعمل الملحة للمازوت، ليتمكن من متابعة تأمين الأوكسجين للمدينة والمنطقة".
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