لبنان

إصرار دولة على دور لها في تأليف الحكومة

Lebanon 24
13-07-2021 | 17:02
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تصر دولة كبرى على دور لها في تأليف الحكومة، باعتبار الأكثرية الحالية صديقة لها، من زاوية النفوذ الجيوسياسي في بلدين متجاورين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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