لبنان

مدير عام في وارد الاستقالة

Lebanon 24
13-07-2021 | 17:04
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اتصل مدير عام أحد الصناديق بالموظفين العاملين فيه، مبلغاً إياهم أنه بات في وارد الاستقالة، وانتهاء أعمال الصندوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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