سيّارة تابعة لوزارة مركونة أمام منزل موظّف سابق

رئيس إحدى الدوائر في إحدى الوزارات الذي احيل إلى التقاعد منذ سنتين ما زالت السيّارة التابعة لوزارته مركونة امام منزله، ولم تعد إلى الجهة المالكة لها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".