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لبنان
لقاء برّي - الحريري يسبق زيارة بعبدا
Lebanon 24
13-07-2021
|
17:28
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تساءل مصدر واسع الاطلاع في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية حول طبيعة التشكيلة الحكومية التي سيحملها الرئيس سعد الحريري معه إلى بعبدا. وقال المصدر: "ان الحديث عن انه سيحمل تشكيلة حكومية يقابلها سؤال عن اي تشكيلة سيحمل، والمنطق ان يلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل صعوده إلى بعبدا، كون الأخير هو صاحب مبادرة تحريك الملف الحكومي، أقله ليبحث معه في الوزراء من الطائفة الشيعية إلا إذا كانت التشكيلة ستضم ذات الأسماء في الصيغة الأولى".
وتابع المصدر: "الجميع في مرحلة انتظار، لأن أي مؤشر لتحريك الحكومة بصيغة معينة ستكون من خلال لقاء بري والحريري وخصوصا فيما خص التمثيل الشيعي، بينما هناك معطيات تشير الى ان صيغة الحريري الجديدة هي القديمة منقحة ومزيدة، ومضافا إليها 6 أسماء من الطائفة المسيحية ليتم اختيار اسمين منهم، وهذه النقطة بالذات ستكون محل نقاش بين عون والحريري لجهة هل سيحصر الأخير النقاش بالأسماء الـ 6 ليكون الخيار منهم ام سيكون منفتحا على نقاش أسماء يطرحها رئيس الجمهورية أيضا؟"
وأشار المصدر إلى ان "حراك سفراء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العنوان الأساسي فيه هو تنسيق المساعدات الاجتماعية والإنسانية، لكن لا يمكن الفصل بين البعد السياسي والبعد الاجتماعي والانساني، في ظل محاولة دؤوبة من قبل الغرب لإدخال المملكة اكثر في ما يتم التداول بشأنه من طروحات لحل الأزمة اللبنانية، مع تحقيق خرق على صعيد الشراكة في تقديم المساعدات الإغاثية ولكن سياسيا الأمور لا زالت مكانها".
المصدر:
الانباء الكويتية
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