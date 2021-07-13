لبنان

ترقّب للقاء عون - الحريري

Lebanon 24
13-07-2021 | 17:42
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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "هناك ترقّباً لما يخرج عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والمقرر عقده اليوم بعد ما كان مرجحاً أمس وأرجىء بطلب من الرئيس الحريري الذي اتصل برئيس الجمهورية وأكد تعذر قيام الاجتماع".
ولفتت المصادر إلى أن "المعلومات لا تزال تشير إلى إمكانية تقديم صيغة حكومية انطلاقا من مبادرة رئيس مجلس النواب لكن ذلك لا يعني أن الأمور تمت لأن الاجتماع بعد فترة انقطاع طويلة قد تفضي اما لأمكانية قيام ثغرة أو تأكيد المؤكد بشأن خيار الاعتذار".  
وهنا لاحظت المصادر إنه "ليس معروفا إذا كان تبدل ما يحصل وتجري محاولة لأي حلحلة ما ام ان ما كتب قد كتب معلنة ان المؤشرات لم تتبدّل على الإطلاق والعقد بقيت على حالها واقله في ما يتعلق بالوزيرين المسيحيين".
المصدر: اللواء
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