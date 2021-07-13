عون ينتظر بإيجابية ما يحمله الحريري



وذكرت مصادر رسمية من قصر بعبدا عبر "اللواء" ان "الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الحريري وطلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقرراً امس الى اليوم بسبب التزام طارئ للحريري". تنقّل ملف تأليف الحكومة بين روسيا وفرنسا ومصر في محاولة أخيرة لحل العقد القائمة، وقبيل الاجتماع المرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي كان مقرّراً امس وتأجل بسبب سفر الحريري الى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي صباحاً يعود بعدها الى بيروت.وذكرت مصادر رسمية من قصر بعبدا عبر "اللواء" ان "الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الحريري وطلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقرراً امس الى اليوم بسبب التزام طارئ للحريري".

وأشارت الى ان "الرئيس عون يرحّب باللقاء وينتظر بإيجابية ما سيحمله الرئيس الحريري".

ويفترض حسب المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان "يقدّم الحريري الى عون بعد عودته من مصر تركيبة من 24 وزيراً، على امل ان يوافق عليها او على الاقل يحصل نقاش حولها ربما افضى الى تعديلات توافقية، وإلّا فإن الحريري قد يتجه الى الاعتذار قبل نهاية الاسبوع الجاري".