لبنان

اجتماعات خارج الوزارة

Lebanon 24
13-07-2021 | 21:19
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عُقِدت اجتماعات خارج وزارة المالية بين مستشارين في مكتب الوزير وبعض المقاولين للإتفاق حول تسديد مستحقاتهم بصورة مستعجلة وإعطائهم الأفضلية في استيفائها على حساب مستحقات المستشفيات ومساهمات المؤسسات العامة.
(نداء الوطن)
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وزارة المالية

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