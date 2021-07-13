اجتماعات خارج الوزارة

عُقِدت اجتماعات خارج وزارة المالية بين مستشارين في مكتب الوزير وبعض المقاولين للإتفاق حول تسديد مستحقاتهم بصورة مستعجلة وإعطائهم الأفضلية في استيفائها على حساب مستحقات المستشفيات ومساهمات المؤسسات العامة.

(نداء الوطن)