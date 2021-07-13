انهيار قريب لمؤسسة مياه البقاع؟

توقع مصدر في وزارة الطاقة والمياه إنهيار مؤسسة مياه البقاع خلال أشهر قليلة بفعل العجز المالي وضعف الجباية وتوقف الخدمات، بالاضافة الى عشوائية الادارة التي اعتمدت على سياسة الحشو والتوظيف بين الحلفاء في محطات التكرير والادارة المركزية للمؤسسة.

(نداء الوطن)