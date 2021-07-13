لبنان

الحريري بين قصرَيْ "الاتحادية" و"بعبدا" اليوم... و"الخبر اليقين" غداً

Lebanon 24
13-07-2021 | 22:56
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كتبت "نداء الوطن": الأنظار إلى حركة الرئيس المكلف سعد الحريري المكوكية اليوم بين قصري الاتحادية وبعبدا، حيث يستهل نهاره في القاهرة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويختتمه في بيروت بلقاء الرئيس ميشال عون، وفق ما أشارت مصادر مواكبة للملف الحكومي، من دون أن تنزع من حساباتها "أي مستجد قد يطرأ على المشهد فيعدّل في مجرياته"، وأردفت: "الأكيد الوحيد أنّ الأمور متجهة في جميع الأحوال نحو الحسم خلال الساعات المقبلة، سواء بتشكيلة جديدة أو من دونها".

 

وإذ شددت على أنّ أحداً لا يملك توقع مشهد "النهاية" لمسلسل التكليف والتأليف الطويل، اعتبرت المصادر أنّ "أحداث اليوم سترسم الكثير من معالم المشهد لا سيما في ضوء المنحى الذي سيسلكه اللقاء الموعود بين الرئيسين عون والحريري"، على أن تمهّد الأجواء التي ستتمخض عنه الأرضية اللازمة لبلورة خواتيمه، فتصبح حينها الاتجاهات سالكة في اتجاهات واضحة "بين الأبيض والأسود"... وصولاً إلى الإطلالة المتلفزة غداً للرئيس المكلف عبر قناة "الجديد" والتي من المرجّح أن تحمل معها "الخبر اليقين".

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