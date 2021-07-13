31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري إلى بعبدا بتشكيلة مرفوضة سلفاً... ولا اتفاق على البديل
Lebanon 24
13-07-2021
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الاخبار": عملياً، يبدأ اليوم الفصل الأخير من مسرحية اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري. قبل الزيارة التي يُفترض أن يحمل فيها الى رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية، أُعلن عن إطلالة تلفزيونية له عبر تلفزيون «الجديد»، مساء الخميس، بعنوان «سعد الحريري من دون تكليف»! هي تشكيلة يعرف الحريري أنها مرفوضة سلفاً من رئيس الجمهورية، ليس فقط لأنها تتضمن أسماء وزراء مسيحيين وضعها هو، وليس لأنها تفتقد إلى وحدة المعايير، وإنما أيضاً لأن الحريري، بحسب مصادر بعبدا، سيتراجع فيها عما تم تذليله من عقبات في الشهور الخمسة الماضية. هي، إذاً «تشكيلة للقول إننا شكّلنا» على طريقة «الفنّ للفن». وحتى مع الافتراض جدلاً بأنها ستلقى قبولاً من رئيس الجمهورية، إلا أن الرفض سيأتي من الأطراف الأخرى التي تبرّع الحريري بوضع أسماء وزرائها أيضاً. ناهيك عن أن الأجواء التي أشاعها الرئيس لدى الأميركيين والفرنسيين وغيرهم بأنه سيقدم «تشكيلة مقبولة... ولنر ماذا يقرر الرئيس»، لم تنطل على هؤلاء. إذا أن الموفد الفرنسي باتريك دوريل كان أمس يسأل الذين التقاهم عن «بديل الحريري».
ولكن هل يفتح الاعتذار باب الحلول؟ بحسب المصادر، «لا يبدو الأمر كذلك، إذ ان الرجل ذاهب بنفس غير تصالحي. وهو رفض طلب الرئيس نبيه بري، منذ أسبوعين، الاتفاق على خلف له بالتكليف»، مشيرة الى أنه «على الأرجح يريد تكرار تجربة والده عندما رفض تكليفه تأليف الحكومة عام 1998، وذهب لتحضير الانتخابات النيابية تحت شعار صلاحيات رئاسة الحكومة السنية».
في المحصلة، يبدو أن الحريري حسمَ خياره… إلى الإعتذار در. ووسطَ تضارب في المواعيد التي تحدَّد للقائه مع رئيس الجمهورية، علمت «الأخبار» أنها تقررت بعدَ ظهر اليوم فورَ عودته من القاهرة حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو كان قد طلب من المصريين تقديم موعدها إلى اليوم. وفي هذا السياق، أشارت مصادر على تواصل مع الحريري، كما مع القاهرة، إلى أن «الجو المصري يوحي بأن السيسي لن يثني الرئيس المكلف عن الإستقالة بعدَ أن فشلِت الجهود في تسويقه بالشراكة مع الفرنسيين، وأن الحريري يعلَم ذلِك، وحتى لو كانت هناك طلب من الجانب المصري بتأجيل الإعتذار فإن الحريري لن يتراجع عن قراره، بعدَ أن اقتنع باستحالة وجود فرصة للتأليف». حتى محاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء الإعتذار، ربطاً بخريطة طريق تحدد البديل وشكل الحكومة وبرنامجها لم تعُد تجدي نفعاً، فالبديل «لم يُتفق عليه".
المصدر:
الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:54 | 2021-07-14
14/07/2021 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
16:05 | 2021-07-14
14/07/2021 04:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
01:15 | 2021-07-15
15/07/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري باق رئيسا مكلّفا ولا إعتذار
Lebanon 24
الحريري باق رئيسا مكلّفا ولا إعتذار
07:55 | 2021-07-14
14/07/2021 07:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
11:00 | 2021-07-14
14/07/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:56 | 2021-07-15
ميشال نجار: المرفأ مهدد بالتوقف عن العمل كليا
06:49 | 2021-07-15
الحجز الفندقي الزامي للقادمين الى لبنان من هذه الدول
06:47 | 2021-07-15
البراكس مناشداً: سنعود الى ازمة خانقة في المحطات كالتي شهدناها أخيرا
06:44 | 2021-07-15
وزارة الصحة: تجميد موقت للـWalk in لأسباب لوجستية
06:41 | 2021-07-15
بعد استلائهم على صهريج لنقل المازوت... هذا ما حصل
06:35 | 2021-07-15
الحريري في بعبدا بعد ظهر اليوم
فيديو
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
Lebanon 24
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
06:10 | 2021-07-15
15/07/2021 14:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:02 | 2021-07-14
15/07/2021 14:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
08:00 | 2021-07-14
15/07/2021 14:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact