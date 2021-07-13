هل يتجرأون على ارسال جندي واحد الى لبنان؟

علقت مصادر مطلعة على جو حزب الله عما يطرح من تدويل للأزمة اللبنانية قائلة لـ"الديار": "واهم من يعتقد بأن أجندات مماثلة تجد أرضا خصبة في لبنان...ما لم ينجحوا بفرضه في سوريا بعد سنوات من القتل والتدمير لن ينجحوا لا شك بفرضه اليوم في لبنان..هل يتجرأون أصلا على ارسال جندي واحد الى لبنان لفرض التدويل وجعله أمر واقعا؟!".