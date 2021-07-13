مخاوف من تفجير للتأجيل

قالت مصادر مواكبة للحراك الدولي الضاغط لاجراء الانتخابات في موعدها ان ما تخشاه هو "افتعال المنظومة الحاكمة أحداثا أمنية كبيرة تجعل التأجيل أمرا واقعا"، لافتة في تصريح لـ"الديار" الى ان "كل المعطيات والأرقام والاحصاءات تؤكد أن لا مصلحة لدى معظم قوى السلطة ان تختبر شعبيتها بعد انتفاضة 2019 والانهيارات المتواصلة على الصعد كافة، ما سيدفعها للعب كل اوراقها للمحافظة على مواقعها وعدد نوابها الحالي خاصة واننا سنكون على موعد مع استحقاق انتخابات الرئاسة 2022".