لبنان

لا معلومات لدى عون و"بعبدا" تتداول السيناريوهات المتوقعة

Lebanon 24
13-07-2021 | 23:44
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قالت مصادر مطلعة على اجواء قصر بعبدا لـ "الجمهورية"، انّه ليس لدى رئيس الجمهورية اي معلومات عمّا سيكون عليه مضمون زيارة الرئيس المكلّف، وانّ دوائر القصر تتداول كما بقية اللبنانيين السيناريوهات المتوقعة، ولم تتبلّغ ان كان الحريري سيسلّمه تشكيلة وزارية ما، أم انّ لديه بعض الأسماء التي يمكن التشاور في شأنها، او انّ كان تتمة للقاءات سابقة توقف عندها الحوار حول بعض الأسماء التي لم يتمّ التفاهم عليها بين الرجلين، وعمّا إذا كان الحريري سيعتذر عن التأليف. وأضافت هذه المصادر، «انّ القرار قراره، وانّ رئيس الجمهورية يتوقع ان يترجم الرئيس المكلّف المهمّة التي كُلّف بها، وأنّه ينتظره بفارغ الصبر».

 

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