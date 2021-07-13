لبنان

مؤتمر دعم لبنان في هذا الموعد الجديد

Lebanon 24
13-07-2021 | 23:52
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افادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان الموفد الرئاسي الفرنسي ‏الديبلوماسي باتريك دوريل وصل امس الى بيروت لاستكمال اتصالاته بالمسوؤلين لتشكيل ‏حكومة وللتحضير لمؤتمر المساعدات الإنسانية الذي سيترأسه الرئيس ايمانويل ماكرون ‏يوم 4 آب وفق ما كشف لـ"النهار" مسؤول فرنسي رفيع. وقد تم الاتفاق على ان يعقد في 4 ‏آب في ذكرى مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت بدلاً من 20 تموز الموعد الذي كان مقرراً.

 

‏وقال المسؤول الفرنسي ان فرنسا ما زالت على موقفها من انه ينبغي تشكيل حكومة من ‏عناصر توحي بالثقة لان احداً لا يريد تقديم أي تمويل للمسؤولين الحاليين لان لا ثقة دولية ‏بهم. وأضاف ان باريس اكدت انها تؤيد ان يكون الرئيس المكلف سعد الحريري على راس ‏الحكومة ولكن في المقابل يجب ان يتمتع الوزراء في الحكومة بصدقية وثقة ونزاهة وهذه ‏الشروط الأساسية للدعم .

 

وقال المسؤول الفرنسي لـ"النهار" ان العقوبات الأوروبية آتية قريباً على ‏المسؤولين عن التعطيل وأصبحت جاهزة، وثمة دول لم تكن موافقة مثل هنغاريا، عادت ‏فوافقت مع مجموعة الدول الـ27 . واوضح ان منع كبار المسؤولين اللبنانيين من دخول ‏الاتحاد الأوروبي وتجميد ممتلكاتهم بسبب الفساد سيشكل ضغطاً قوياً عليهم اذا لم تشكل ‏الحكومة. وقال ان الامل ما زال موجودا بادراك المسؤولين انه حان الوقت لتشكيل ‏الحكومة لإنقاذ البلد. وفي هذه الاثناء يدفع ماكرون نحو التعبئة لمساعدة لبنان وجمع ‏الأموال ورصد المشاريع لانقاذه في حال تم تشكيل حكومة.

 

 

 

 

 

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