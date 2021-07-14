لبنان

إشكال بين أبناء عم في حورتعلا.. اشتباكات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة

Lebanon 24
14-07-2021 | 01:05
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أدى خلاف فردي ليل أمس بين شبان من عائلة درويش (ابناء عم) في بلدة حورتعلا الى اشتباكات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وظل اطلاق الرصاص يسمع في محيط قرى شرقي بعلبك لساعات الفجر الأولى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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إطلاق نار

حورتعلا

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