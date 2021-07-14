لبنان

عودة التيار إلى صيدا القديمة بعد تأمين المازوت

Lebanon 24
14-07-2021 | 01:20
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عاد التيار الكهربائي إلى صيدا القديمة، بعد تأمين مادة المازوت للمولد الذي يغذيها من إحدى محطات الوقود في المدينة، وذلك بعد جهود ومساعي رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ومدير المكتب الاقليمي لامن الدولة في الجنوب فادي قرانوح.

وكان أهالي صيدا القديمة صعدوا من تحركاتهم الاحتجاجية أمس، وقطعوا الطريق الرئيسية في شارع رياض الصلح بحاويات النفايات، ونفذوا اعتصاما بمشاركة النائب أسامه سعد الذي طالب خلاله "المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين، بخاصة الوزارات المعنية والجهات المختصة المسؤولة عن الكهرباء وتأمين مادة المازوت".
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