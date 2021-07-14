لبنان

زيارة البعثة الاوروبية: رسالة تحذير بديبلوماسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2021 | 01:30
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قبل ايام اعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أن "رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان لعام 2018 التابعة للاتحاد الأوروبي إيلينا فالنسيانو في بيروت هذا الأسبوع، وانه من المشجع أن نسمع من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة بأن الانتخابات ستجري في مواعيدها عام 2022، مؤكدة أنه يجب احترام حق الانتخاب".

وبالامس بدأت فالنسيانو لقاءاتها مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري وتتابعها اليوم، وهي ابلغت عون، وفق ما اشار  بيان القصر الجمهوري" ان الاتحاد الاوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل".

 مصدر مطلع قال "ان  زيارة فالنسيانو تحمل رسالة مزدوجة الاولى الى السلطة ومفادها ان المجتمع الدولي ينظر الى الانتخابات النيابية  اللبنانية كاستحقاق مفصلي لتحديد خيارات  اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وكيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اللبناني. اما الرسالة الثانية من الزيارة فهي للقوى الحية وللمجتمع المدني اللبناني بوجوب التوحد لاحداث التغيير المطلوب ومواجهة هذا الاستحقاق بقوة".

ولفت المصدر" الى ان الاتحاد الاوروبي، ابدى استعدادا للمساهمة في المتطلبات اللوجستية والادارية لاجراء الانتخابات في موعدها في ضوء الواقع  الذي تعاني منه الدولة اللبنانية، لاسقاط اي ذريعة لعدم اجراء الانتخابات".

 

المصدر: لبنان 24

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