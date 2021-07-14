لبنان

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ينبّه من موجة "كورونا" جديدة

Lebanon 24
14-07-2021 | 02:09
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كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن التوصل الى حلّ موقت لأزمة تأمين المازوت لمولّدات المستشفيات، مشيراً في المقابل الى أنّ الكميّات المؤمّنة لا تسمح بالتخزين ولا يزال التهديد بالانقطاع قائماً.

وعن النقص بالأدوية والمستلزمات الطبية قال هارون في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" إنّ هناك أدويةً ناقصة، ومستلزمات إمّا مفقودة أو نقوم بشرائها بأثمان باهظة، محذّراً من الخطورة التي بلغتها أزمة الدواء لا سيما وأن النقص طال بعض الأدوية التي تستخدم بعمليات القلب ما استدعى من المستشفيات اعتماد التقنين حتّى في الدواء.

هارون نبّه من موجة كورونا جديدة في حال استمرار الارتفاع بالإصابات التي بدأت تتضاعف أسبوعياً، لافتاً الى أن القطاع الصحّي يقوم بمراقبة الأمور للاحتياط من أي سيناريو محتمل.
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