لبنان

مرجع سابق "لم يهضم" الخطوة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-07-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-842609-637618510390448314.jpg
Doc-P-842609-637618510390448314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم "يهضم" مرجع سابق انفتاح احدى المحطات التلفزيونية على"خصومه"، فاتخذ قرارا غير معلن بمقاطعتها.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مداهمات بالجملة لأصحاب المحطات... هذا ما جرى في مرجعيون والكورة
lebanon 24
15/07/2021 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ازدحام أمام محطات الوقود في مرجعيون
lebanon 24
15/07/2021 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البراكس مناشداً: سنعود الى ازمة خانقة في المحطات كالتي شهدناها أخيرا
lebanon 24
15/07/2021 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع هام مع "ألفا" و "تاتش": للتأكد من عدم انقطاع الإرسال في المحطات
lebanon 24
15/07/2021 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مرجع

محطات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
06:47 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:41 | 2021-07-15
06:35 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website