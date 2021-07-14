لبنان

وزير الصحة للمعنيين: لا تتنافسوا في التوصيف زورا

Lebanon 24
14-07-2021 | 02:54
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غرّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "استيراد الدواء حيوي وكل العملية مرتبطة بتحويلات مصرف لبنان الى الشركات وفق أولوياته، دور وزارة الصحة التأشير على فواتير المستوردين ولاننسى ثلة من المحتكرين في سلسلة صرف الدواء، للمعنيين لا تتنافسوا في التوصيف زورا فالمشكلة في المكان الذي تعرفونه جيدا وليست في إعداد خطط ولوائح".
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