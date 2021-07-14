كيف بدا المشهد أمام منزل فهمي صباح اليوم؟ (صور)

أظهرت صور صباح اليوم حجم الأضرار التي حصلت أمام المبنى الذي يقطنه وزير الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، بعد الأحداث التي وقعت ليل أمس بين أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ومحتجين من جهة، والقوى الأمنية والعناصر المولجة حماية فهمي من جهة ثانية.