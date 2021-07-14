لبنان

دخلوا إلى منزله في عكار عبر نافذة خلفية.. والمسروقات قدّرت بحوالي 800 مليون ليرة

Lebanon 24
14-07-2021 | 03:47
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أقدم مجولون فجر اليوم الأربعاء على سرقة منزل المدعو "س.ش" في بلدة بيت ملّات بمنطقة الجومة بعكّار حيث دخلوا إلى منزله عبر نافذة خلفية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

و قد تمكنوا من سرقة كمية من مصاغ الذهب التي قدّرت بحوالي 800 مليون ليرة. 

و قد إدعى المواطن أمام مخفر بلدة بينو الذي باشر بالتحقيقات. 
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