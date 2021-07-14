دخلوا إلى منزله في عكار عبر نافذة خلفية.. والمسروقات قدّرت بحوالي 800 مليون ليرة

أقدم مجولون فجر اليوم الأربعاء على سرقة منزل المدعو "س.ش" في بلدة بيت ملّات بمنطقة الجومة بعكّار حيث دخلوا إلى منزله عبر نافذة خلفية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".و قد تمكنوا من سرقة كمية من مصاغ الذهب التي قدّرت بحوالي 800 مليون ليرة.و قد إدعى المواطن أمام مخفر بلدة بينو الذي باشر بالتحقيقات.