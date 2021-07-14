وزني التقى رشدي مقدرا للامم المتحدة دعمها لبنان انسانيا

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وتم البحث في سبل تسهيل نشاط الأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة في لبنان.



وثمّن الوزير وزني الدعم الإنساني الذي تقدمه الأمم المتحدة في لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.