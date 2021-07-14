عزل خطوط.. بيان هام من مصلحة الليطاني

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي اولي-جمهور ٦٦ ك.ف يومي الخميس والجمعة في 15٥ و 16 من الشهر الجاري وخطي أولي - بيت الدين 66 ك ف يوم السبت في 17 من الجاري وخط اولي-مركبا 66 ك ف يوم الاحد في 18 الجاري وخط اولي -جون ٦٦ك ف يوم الاثنين في 19 الجاري من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر لاجراء الصيانة الضرورية على هذه الخطوط.