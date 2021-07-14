العثور على جثة في بعلبك.. والاجهزة الامنية تمنع الصليب الأحمر من نقلها

عثر على جثة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر في حي الشراونة في بعلبك، ومنعت الاجهزة الامنية سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني من نقلها إلى أحد برادات مستشفيات بعلبك قبل وصول دورية من الادلة الجنائية للكشف عليها ورفع تقرير باسباب الوفاة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".